На улице Фомина неизвестный совратил 16-летнего юношу

В Петербурге неизвестный совершал иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мама подростка. Она рассказала, что 19 марта и 9 августа в квартире дома по улице Фомина неизвестный совершал иные действия сексуального характера в отношении её 16-летнего сына.
Дело передано следователю.
Также в Пушкине мужчину подозревают в совращении 6-летней девочки. В полицию обратилась мама девочки. Она заявила, что с января 2021 по настоящее время В. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.
Фото: Piter.tv
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