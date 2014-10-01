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На улице Фомина неизвестный совратил 16-летнего юношу
Сегодня, 8:35
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На улице Фомина неизвестный совратил 16-летнего юношу

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В полицию обратилась мама подростка.

В Петербурге неизвестный совершал иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама подростка. Она рассказала, что 19 марта и 9 августа в квартире дома по улице Фомина неизвестный совершал иные действия сексуального характера в отношении её 16-летнего сына.

Дело передано следователю.

Также в Пушкине мужчину подозревают в совращении 6-летней девочки. В полицию обратилась мама девочки. Она заявила, что с января 2021 по настоящее время В. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: подростки, улица фомина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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