В Пушкине мужчину подозревают в совращении 6-летней дочери

В Пушкине отец подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мама девочки. Она заявила, что с января 2021 по настоящее время В. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге семиклассника подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученика 5 класса. Возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все