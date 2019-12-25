В Пушкине мужчину подозревают в совращении 6-летней дочери

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкине отец подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама девочки. Она заявила, что с января 2021 по настоящее время В. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге семиклассника подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученика 5 класса. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv