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В Пушкине мужчину подозревают в совращении 6-летней дочери
Сегодня, 8:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине мужчину подозревают в совращении 6-летней дочери

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкине отец подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама девочки. Она заявила, что с января 2021 по настоящее время В. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге семиклассника подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученика 5 класса. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: город пушкин, дети, насилие
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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