В Петербурге ученика 7 класса подозревают в изнасиловании пятиклассника

Следователем возбуждено уголовное дело.

В Петербурге семиклассника подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученика 5 класса. Возбуждено уголовное дело. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 30 июля обратилась мама пострадавшего. Она рассказала, что ученик 7 класса коррекционной школы, применив физическую силу, на лестничной площадке пятого этажа дома по улице 3-я Линия В.О совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 12-летнего сына.

На следующий день подозреваемый был задержан, 1 августа следователем возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе под Гатчиной 15-летний подросток совратил 5-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv