В Ленобласти 15-летний подросток совратил 5-летнюю девочку

Подозреваемого задержали в Гатчине.

В поселке Сиверском 15-летний подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Она сообщила, что инцидент произошел в начале июля. Соседский мальчик, по имени "Александр" в подъезде дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 5-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления в Гатчине задержан несовершеннолетний А. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тихвине 16-летний подросток совратил 8-летнего мальчика в подъезде.

Фото: Piter.tv