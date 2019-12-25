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В Тихвине 16-летний подросток совратил 8-летнего мальчика в подъезде
Сегодня, 8:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине 16-летний подросток совратил 8-летнего мальчика в подъезде

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Подозреваемый состоит на учёте у психиатра с диагнозом задержка развития.

В Тихвине 16-летний подросток, стоящий на учете у психиатра, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась бабушка пострадавшего мальчика. Она сообщила, что ее внук подвергся сексуальному насилию в подъезде дома.

Полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержала 16-летнего П. Он был госпитализирован в Тихвинскую городскую психиатрическую больницу (состоит на учёте у психиатра с диагнозом задержка развития).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Семиозерье 17-летний юноша изнасиловал несовершеннолетнюю.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, изнасилование, насилие
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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