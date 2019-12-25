В Семиозерье 17-летний юноша изнасиловал несовершеннолетнюю

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В поселке Семиозерье юноша изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полицией установлено, что 25 июля в период с 02:00 до 03:00 в квартире дома по улице Спортивная 17-летний юноша, находясь в гостях у 15-летней А., совершил с ней половое сношение без её согласия.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в подъезде дома по Красносельскому шоссе 12-летний мальчик три дня насиловал 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv