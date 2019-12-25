В подъезде дома по Красносельскому шоссе 12-летний мальчик три дня насиловал 10-летнюю девочку

Мальчика разыскивает полиция.

Несовершеннолетний изнасиловал 10-летнюю девочку в подъезде дома по Красносельскому шоссе. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полицией установлено, что 19, 20 и 21 июля в вечернее время в подъезде дома по Красносельскому шоссе неизвестный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Приметы неизвестного: мальчик около 12 лет, азиатской внешности, рост около 140 см, худой, волосы чёрные. Одет: серая футболка с рисунком льва белого цвета, шорты чёрные, кроссовки чёрные.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что на улице Латышских Стрелков иностранец изнасиловал школьника.

Фото: Piter.tv