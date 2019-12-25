В Якутске при взрыве парового котла погиб рабочий

Еще два человека пострадали.

В Якутии во время демонтажных работ при взрыве парового котла погиб рабочий.

Региональные следственные органы СКР по Республике Саха - Якутия сообщили о гибели рабочего на производстве. Трагедия произошла сегодня днем, 13 июля. Как стало известно, при демонтаже свай на территории заброшенного здания в районе Птицефабрики г. Якутска при использовании парового котла произошел хлопок, в результате чего погиб мужчина, 1946 года рождения. Еще два человека с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

Следственными органами ведется проверка обстоятельств ЧП, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Саха - Якутия.