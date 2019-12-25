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В Усть-Луге погиб 33-летний монтажник
Сегодня, 12:59
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В Усть-Луге погиб 33-летний монтажник

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Тело рабочего нашли 1 марта.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Усть-Луге. Тело 33-летнего монтажника обнаружили 1 марта. 

По данным СУ СК РФ по Ленобласти, для организации работы на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей, следователей-криминалистов и полицейских. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Процессуальное решение примут с учетом выводов судебно-медицинской экспертизы. 

Ранее на Piter.TV: на стройке станции метро "Путиловская" рабочего придавило ковшом экскаватора. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: погиб рабочий, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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