На стройке станции метро "Путиловская" рабочего придавило ковшом экскаватора

Мужчина погиб на месте ЧП.

На строительной площадке будущей станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, расположенной на проспекте Стачек, погиб рабочий. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Трагедия произошла с 34-летним водителем погрузчика. Во время ремонта машины на водителя упал ковш экскаватора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.TV cообщал, что в автопарке попавшего в ДТП на Варшавской автобуса обнаружили нарушения.

Фото: Смольный (носит иллюстративный характер)