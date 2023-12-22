Двери на новых станциях метро "Путиловская" и "Казаковская" обойдутся в 683 млн рублей

Согласно техническому заданию, на "Путиловской" и "Казаковской" установят 64 комплекта автоматических платформенных дверей с перегородками.

В АО "Метрострой Северной Столицы" ищут подрядчика для изменений в документации участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от "Казаковской" до "Обводного канала-2". В проект включены также электродепо "Красносельское", участок от "Казаковской" до "Путиловской" и установка автоматических станционных дверей и перегородок на пассажирских платформах на станциях "Путиловская" и "Казаковская". Соответствующую информацию опубликовали на портале госзакупок 20 марта.

Согласно техническому заданию, на "Путиловской" и "Казаковской" установят 64 комплекта автоматических платформенных дверей с перегородками. Помимо этого, подрядчик должен будет выполнить работы по увязке блоков дверей с централизацией станции и монтажу перегородок по краям пассажирских платформ. Важно подготовить и систему электроснабжения.

Все вышеперечисленные работы необходимо выполнить до 15 декабря этого года, и на оснащение станций дверьми уйдет 680 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что первый технический состав запустили от "Спасской" до "Театральной".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)