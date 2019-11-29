Станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" сдадут в Петербурге в 2024 году

Ранее стало известно о том, что "Путиловская" и "Юго-Западная" заработают позже.

Сроки ввода станций метро "Путиловская" и "Юго-Западная" в 2024 году не меняются. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) 24 ноября.

Ранее стало известно о том, что "Путиловская" и "Юго-Западная" заработают позже, поскольку большая часть выделенных на эти цели средств перенесена на 2025-й.

Окончание строительства указанных станций намечено на конец 2024 года, но в связи с особенностями процедуры приема объектов в эксплуатацию, оплата работ подрядчика (АО "Метрострой Северной Столицы") будет производиться вначале 2025 года на основании заложенных лимитов финансирования. Пресс-служба КРТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: метро Петербурга не включат в тариф "60 минут".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)