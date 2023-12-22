Первый технический состав запустили от "Спасской" до "Театральной"

До этого в Петербурге был успешно запущен второй механизированный комплекс для строительства нового участка Красносельско-Калининской линии метрополитена.

В четверг, 21 марта, по новому участку Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро прошёл первый технический состав. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Технический состав, представляющий собой хозяйственный поезд с двумя мотовозами и двумя платформами, проехал от станции "Спасская" до станции "Театральная". Его главной задачей стала доставка необходимого оборудования для метростроителей. По данным вице-губернатора Николая Линченко, станция метро "Театральная" в 2024 году останется транзитной, в то время как введение в эксплуатацию станции "Горный институт" также намечается на этот же год.

До этого в Петербурге был успешно запущен второй механизированный комплекс для строительства нового участка Красносельско-Калининской линии метрополитена. Щит с диаметром 5,6 м, предназначенный для возведения однопутных тоннелей, готовится к началу полноценного движения в направлении будущей станции "Обводный канал-2" ("Каретная"). Планируется задействовать четыре механизированных комплекса с тем же диаметром в процессе строительства линии от "Путиловской" до "Каретной", они будут двигаться навстречу друг другу.

Ранее мы сообщили о том, что на "Бухарестской" все желающие смогут сделать флюорографию 24 марта.

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