На "Бухарестской" все желающие смогут сделать флюорографию 24 марта

На "Бухарестской" установят флюорографический аппарат 24 марта. В этот день каждый желающий сможет пройти обследование. Об этом сообщили в tg-канале "В Купчино — жить".
24 марта будет работать передвижная флюорографическая установка Городского противотуберкулезного диспансера.
Telegram-канал "В Купчино — жить"
Профилактическое обследование могут пройти все желающие старше 15 лет. Проверить здоровье можно с 11:00 до 15:00.
Мобильный пункт появится на Бухарестской улице, 24, строение А. Он находится у выхода из станции метро "Бухарестская". Проверить здоровье можно будет по дороге домой.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга 21 марта будет работать мобильный флюорограф.
Фото: Unsplash
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