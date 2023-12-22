На "Бухарестской" все желающие смогут сделать флюорографию 24 марта

Мобильный пункт появится на Бухарестской улице, 24.

На "Бухарестской" установят флюорографический аппарат 24 марта. В этот день каждый желающий сможет пройти обследование. Об этом сообщили в tg-канале "В Купчино — жить".

24 марта будет работать передвижная флюорографическая установка Городского противотуберкулезного диспансера. Telegram-канал "В Купчино — жить"

Профилактическое обследование могут пройти все желающие старше 15 лет. Проверить здоровье можно с 11:00 до 15:00.

Мобильный пункт появится на Бухарестской улице, 24, строение А. Он находится у выхода из станции метро "Бухарестская". Проверить здоровье можно будет по дороге домой.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга 21 марта будет работать мобильный флюорограф.

Фото: Unsplash