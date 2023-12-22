В центре Петербурга 21 марта будет работать мобильный флюорограф

Стартовала неделя профилактики инфекционных заболеваний.

В центре Петербурга 21 марта можно будет бесплатно сделать флюорографию. Мобильный аппарат установят на углу Малой Садовой и Итальянской улицы. Проверить состояние легких можно с 11:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

В Северной столице стартовала неделя профилактики инфекционных заболеваний. Акция проводится в рамках всемирного дня борьбы с туберкулезом. Пройти обследование могут все желающие.

Обследование проводится лицам старше 18 лет при наличии паспорта. Заключение вы получите на месте. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Ранее мы писали, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

Видео: Telegram / ГЦМП СПб