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В центре Петербурга 21 марта будет работать мобильный флюорограф

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Стартовала неделя профилактики инфекционных заболеваний.

В центре Петербурга 21 марта можно будет бесплатно сделать флюорографию. Мобильный аппарат установят на углу Малой Садовой и Итальянской улицы. Проверить состояние легких можно с 11:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики. 

В Северной столице стартовала неделя профилактики инфекционных заболеваний. Акция проводится в рамках всемирного дня борьбы с туберкулезом. Пройти обследование могут все желающие. 

Обследование проводится лицам старше 18 лет при наличии паспорта. Заключение вы получите на месте.

Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Ранее мы писали, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

 Видео: Telegram / ГЦМП СПб

Теги: бесплатная флюорография, медицина, проверка здоровья, туберкулез
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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