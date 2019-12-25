Продолжаются работы по сооружению купола над новой станцией метро "Казаковская" в Петербурге

На строительстве вестибюля новой станции метро продолжаются работы.

На строительстве вестибюля станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена продолжается монтаж стеклянного купола внутреннего атриума инженерного центра метрополитена. Об этом сообщили в Telegram-канале "Подземник".

В настоящее время завершается сборка каркаса купола, на рёбра наносится резиновый уплотнитель, затем на треугольные ячейки будут наложены стекла.

Ранее Piter.TV сообщал, что работы на станции "Горный институт" вышли на финишную прямую.

Фото: Telegram-канал "Подземник"