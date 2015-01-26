Работы на "Горном институте" вышли на финишную прямую

Вокруг станции производятся косметические инфраструктурные преобразования.

Работа по подключению к сети петербургского метрополитена станции "Горный институт" подходит к завершению. Вокруг объекта на поверхности работники производят мелкие инфраструктурные преобразования. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Подземник".

В частности, на территории вокруг "Горного института" были расставлены скамейки и урны. На Большом проспекте Васильевского острова близ станции появилась остановка общественного транспорта и светофор. Сам же "Горный" снабжается электричеством по постоянной схеме, о чем свидетельствует отсутствие на площади перед вторым павильоном распределительного устройства.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о возможности открытия "Горного института" до конца текущего года. Ранее метростроители также сообщали, что на станции был произведен монтаж информационно-навигационной системы и к завершению подошли отделочные работы.

Фото: Telegram / Подземник