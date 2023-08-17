На "Горном институте" заработает терминал, который подскажет удобный маршрут

Также строители уже начали наносить разметку на путевые стены.

На строящейся станции метро "Горный институт" метростроители установили информационно-навигационный терминал, который будет подсказывать пассажирам наиболее удобный и короткий маршрут. Также на новой станции Лахтинско-Правобережной линии рабочие приступили к покраске путевых стен, – следует из сообщения Telegram-канала "Подземник".

В боковом станционном тоннеле по 1 пути на путевую стену наносят полосу в цвет четвертой, оранжевой линии. В среднем станционном тоннеле появился информационный терминал оборудованный сенсорным экраном, видеокамерой и динамиками. Под сенсорным экраном расположены две кнопки: "SOS" (помощь), "i" (информация). Telegram-канал "Подземник"

Напомним, что во время недавнего представлении городского бюджета губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о скором окончании работ на "Горном институте". Новая станция метро может открыться до начала 2025-го года.

Фото: Telegram / Подземник