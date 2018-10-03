На станции метро "Горный институт" завершают отделочные работы

Потолочные панели освобождают от защитной пленки.

Отделочные работы на станции "Горный институт" к финальной стадии подошли отделочные работы. Как пишет Telegram-канал "Подземник", перед эскалаторами уже установили турникеты и стеклянное ограждение, разделяющее поток пассажиров.

Кроме того, от защитной плёнки освободили потолочные балки, а шахта лифта для маломобильных пассажиров уже облицована матовыми стеклянными панелями.

Ранее Piter.TV сообщал, что попавшего под поезд петербуржца положили в отделение реанимации.

Фото:Telegram-канал "Подземник"