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На станции метро "Горный институт" завершают отделочные работы
Сегодня, 12:58
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На станции метро "Горный институт" завершают отделочные работы

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Потолочные панели освобождают от защитной пленки.

Отделочные работы на станции "Горный институт" к финальной стадии подошли отделочные работы. Как пишет Telegram-канал "Подземник", перед эскалаторами уже установили турникеты и стеклянное ограждение, разделяющее поток пассажиров.

Кроме того, от защитной плёнки освободили потолочные балки, а шахта лифта для маломобильных пассажиров уже облицована матовыми стеклянными панелями.

Ранее Piter.TV сообщал, что попавшего под поезд петербуржца положили в отделение реанимации.

Фото:Telegram-канал "Подземник"

Теги: метро горный институт, метрополитен петербург, отделочные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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