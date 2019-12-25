Упавшего на рельсы в петербургском метро положили в реанимацию

При падении он получил тяжелые травмы.

Попавшего под поезд петербуржца положили в отделение реанимации. Ранее он, падая на пути, столкнулся с поездом на станции метро "Электросила". По итогам происшествия мужчина получил тяжелые травмы.

Напомним, что это второй за сутки инцидент с падением на пути в метро. Как сообщают в "Фонтанке", в отличие от недавнего инцидента, в этот раз пострадал и вагон, у которого оказались разбиты два лобовых стекла.

По данным издания, пострадавший был доставлен в больницу, где у него обнаружили закрытый перелом правого бедра, а также множественные ушибы и равные раны конечностей.

Также мы недавно рассказывали о происшествии на "Спортивной".

Фото: Фонтанка