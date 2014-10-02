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На станции метро "Спортивная" петербуржец упал на рельсы
Сегодня, 9:54
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На станции метро "Спортивная" петербуржец упал на рельсы

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Мужчину госпитализировали в травматологию Мариинской больницы.

Мужчина упал на рельсы на станции метро "Спортивная" в Петербурге. Об этом 7 ноября пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

По словам 37-летнего пассажира, он не понял – упал сам или толкнули. На перроне было большое количество людей, пострадавший проходил через них и отвлекся на сообщение в телефоне, после чего уже оказался внизу. 

Петербуржца госпитализировали в травматологию Мариинской больницы с переломами носа, предплечья, бедра. Также у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. 

Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: петербургский блогер "уронил кошелек" на пути в метро и пошел его доставать. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мариинская больница, станция спортивная, упал на рельсы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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