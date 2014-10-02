На станции метро "Спортивная" петербуржец упал на рельсы

Мужчину госпитализировали в травматологию Мариинской больницы.

Мужчина упал на рельсы на станции метро "Спортивная" в Петербурге. Об этом 7 ноября пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По словам 37-летнего пассажира, он не понял – упал сам или толкнули. На перроне было большое количество людей, пострадавший проходил через них и отвлекся на сообщение в телефоне, после чего уже оказался внизу.

Петербуржца госпитализировали в травматологию Мариинской больницы с переломами носа, предплечья, бедра. Также у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: петербургский блогер "уронил кошелек" на пути в метро и пошел его доставать.

Фото: Piter.TV