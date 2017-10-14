Петербургский блогер "уронил кошелек" на пути в метро и пошел его доставать

К счастью, он не пострадал, и движение в метро возобновилось.

В сети появились фото и видео, на которых мужчина блуждает по путям следования поезда метро на станции "Спасская". Выяснилось, что это местный блогер-провокатор и что он полез на рельсы, потому как якобы уронил туда кошелек. Подробностями инцидента поделились в 78.ru.

После того, как кошелек был спасен, мужчина обнаружил приближающийся с другого конца платформы поезд и побежал в противоположную сторону. По счастью, обошлось без жертв – машинист заметил человека и вовремя затормозил. Как сообщили изданию 78.ru в пресс-службе петербургского метрополитена, движение на оранжевой ветке возобновили через несколько минут после происшествия.

Виновника торжества зовут Андрей Баренков. Известен тем, что снимает разного рода провокационные ролики и выкладывает их в сеть. Наиболее знамениты его видео с щелбанами полицейским и боями в вагонах поездов. Не исключено, что сегодняшняя "неаккуратность" также является очередной провокацией Баренкова.

В отличие от скандального блогера кое-кто встречу с поездом сегодня не пережил. Ранее мы писали, что в Ленобласти под колеса состава попал дикий кабан.

Фото: Telegram / Мегаполис