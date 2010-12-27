Пассажир упал на пути станции "Проспект Большевиков"

Мужчина остался жив, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

На станции метро "Проспект Большевиков" в Петербурге пассажир упал на рельсы. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП" в соцсети "ВКонтакте".

Как стало известно, днем 7 октября мужчина оказался на путях станции метро. Его успели вытащить на платформу.

По словам свидетелей произошедшего, из-за инцидента временно закрывался "Проспект Большевиков". В настоящее время станция работает в обычном режиме.

Мужчине оказана необходимая помощь. Сейчас уточняются обстоятельства падения пассажира.

Фото: vk.com/spb_today