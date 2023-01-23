Под Петербургом поезд сбил дикого кабана

Кабанчик выбежал на пути прямо перед составом.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели дикого кабана на железнодорожных путях в Ленобласти, рассказали в пресс-службе петербургского ЛУ МВД России на транспорте.

Рано утром 28 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 96-м километре перегона Любань — Бабино пассажирский поезд из Белгорода в Северную столицу сбил животное. Кабанчик выбежал на пути прямо перед составом.

Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Информацию передали в Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Ранее на Piter.TV: на перегоне Зеленогорск — Белоостров электричка сбила кабана.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)