На перегоне Зеленогорск – Белоостров электричка сбила кабана

Кабан погиб от полученных травм

Проводится проверка по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях в Курортном районе Петербурга. Об этом рассказали в СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Накануне около одиннадцати часов утра в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Зеленогорск – Белоостров 48 км 3 пикета электричка "Сортавала – Санкт-Петербург наехала на дикое животное.

Кабан погиб от полученных травм. Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял.

Ранее грузовой поезд сбил перебегавших дорогу лошадей в Парголово.

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