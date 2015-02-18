  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перегоне Зеленогорск – Белоостров электричка сбила кабана
Сегодня, 11:31
83
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На перегоне Зеленогорск – Белоостров электричка сбила кабана

0 0

Кабан погиб от полученных травм

Проводится проверка по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях в Курортном районе Петербурга. Об этом рассказали в СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Накануне около одиннадцати часов утра в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Зеленогорск – Белоостров 48 км 3 пикета электричка "Сортавала – Санкт-Петербург наехала на дикое животное.

Кабан погиб от полученных травм. Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял.

Ранее грузовой поезд сбил перебегавших дорогу лошадей в Парголово.

Фото: pxhere

Теги: белоостров, зеленогорск, кабан, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии