Грузовой поезд сбил перебегавших дорогу лошадей в Парголово

Грузовой поезд сбил табун лошадей возле вокзала в Парголово. Как пишет spb.aif.ru, лошади гуляли по путям без присмотра.

Участники местного сообщества ВКонтакте винят владелицу животных, которая якобы оставляет их без контроля. Жители также жаловались на эту ситуацию. Администраторы группы выразили сожаление по поводу произошедшего и отметили, что работникам железной дороги пришлось убирать последствия аварии.

В пресс-службе ОЖД сообщили, что происшествие не повлияло на график движения поездов. В окрестностях Парголово расположено несколько конюшен, но пока неизвестно, откуда прибыли погибшие лошади.