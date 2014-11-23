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Грузовой поезд сбил перебегавших дорогу лошадей в Парголово
Сегодня, 16:30
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Грузовой поезд сбил перебегавших дорогу лошадей в Парголово

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Участники местного сообщества ВКонтакте винят владелицу животных, которая якобы оставляет их без контроля.

Грузовой поезд сбил табун лошадей возле вокзала в Парголово. Как пишет spb.aif.ru, лошади гуляли по путям без присмотра.

Участники местного сообщества ВКонтакте винят владелицу животных, которая якобы оставляет их без контроля. Жители также жаловались на эту ситуацию. Администраторы группы выразили сожаление по поводу произошедшего и отметили, что работникам железной дороги пришлось убирать последствия аварии.

В пресс-службе ОЖД сообщили, что происшествие не повлияло на график движения поездов. В окрестностях Парголово расположено несколько конюшен, но пока неизвестно, откуда прибыли погибшие лошади.

Ранее мы сообщили о том, что травмирование мужчины и гибель лося произошли у железнодорожных станций в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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