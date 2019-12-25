Травмирование мужчины и гибель лося произошли у железнодорожных станций в Петербурге

В данный момент Санкт-Петербург – Витебским линейным отделом МВД России на транспорте проводится проверка обстоятельств случившегося.



В прошлую пятницу, 20 сентября, около 15:00 в отделение транспортной полиции поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции Купчино в Петербурге пригородный электропоезд сбил пожилого мужчину, информирует УТ МВД России по СЗФО.

Выяснилось, что 88-летний уроженец Астрахани попытался пересечь железнодорожные пути в необорудованном месте прямо перед приближающимся поездом. Машинист сигнализировал и применял экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния предотвратить наезд не удалось. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Около часа ночи в субботу на перегоне между станциями Новолисино и Рогавка пассажирский поезд столкнулся с лосем. Животное внезапно выбежало на железнодорожные пути перед приближавшимся составом. Лось погиб от полученных травм.

Сотрудники транспортной полиции провели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги. Эти инциденты не повлияли на график движения поездов по данному участку. В данный момент Санкт-Петербург – Витебским линейным отделом МВД России на транспорте проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее на Московском вокзале задержали пьяного 42-летнего зацепера.

Фото: УТ МВД России по СЗФО