На Московском вокзале задержали пьяного 42-летнего зацепера

Он хотел доехать до Москвы между вагонами.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале на пассажирском поезде "Санкт-Петербург – Самара" выявлен зацепер. Об этом рассказали в транспортной полиции по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции Московского вокзала поступила информация о том, что при посадке на пассажирский поезд сообщением "Санкт-Петербург-Самара" между девятым и десятым вагонами выявлен мужчина.

Было установлено, что 42-летний безработный петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения решил отправиться к друзьям в Москву зацепившись между вагонами поезда. Мужчина уже ранее привлекался за различные административные правонарушения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте" и по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в состоянии опьянения".

Весной на "Сапсане" из Москвы в Петербург проехал 17-летний зацепер.

Фото: Piter.tv (архив)