На "Сапсане" из Москвы в Петербург проехал 17-летний зацепер

Установлено, что 17-летний житель Москвы хотел доехать до города на Неве и обратно ради "получения адреналина".

В минувшие выходные в дежурную часть транспортной полиции Московского вокзала поступила информация от представителя транспортной безопасности о том, что между вагонами "Сапсана", следующего из Москвы в Петербург, находится зацепер. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 17-летний житель Москвы хотел доехать до города на Неве и обратно ради "получения адреналина". На Московском вокзале в Петербурге подростка задержали сотрудники транспортной полиции.

Москвич пояснил, что занимается этим видом экстрима уже 3 года. В его отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте) и ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в неположенном месте).

Поскольку зацепер еще не достиг 18-летия, до приезда мамы его поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. На женщину также составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее на Piter.TV: на станции Обухово с "Ласточки" сняли зацепера.

Фото: Piter.TV