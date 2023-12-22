На станции Обухово с "Ласточки" сняли зацепера

В отношении нарушителя составлен административный протокол.

В Санкт-Петербурге на станции Обухово сотрудниками транспортной полиции был выявлен зацепер. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции Ладожского вокзала поступила информация от представителя транспортной безопасности станции Обухово о том, что в хвостовой части скоростного электропоезда сообщением "Санкт-Петербург – Великий Новгород" следует зацепер.

Было установлено, что 18-летний молодой человек убыл со станции Сортировочная, зацепившись между последними вагонами пассажирского состава. Как пояснил любитель экстремальной езды, он планировал осуществить поездку до станции Тосно с целью получения адреналина.

Задержки электропоезда не допущено. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте".

Фото: Piter.tv