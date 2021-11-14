В метрополитене Петербурга второй раз за сутки на пути упал пассажир

На станции метро Петербурга "Электросила" на рельсы упал пассажир. Этот случай – второй за сутки.
По информации АН "Оперативное прикрытие", мужчина оказался на рельсах 7 ноября. Машинист остановил состав в двух-трех метрах от него.
Мужчину подняли на платформу. По словам очевидцев, пострадавший хромал. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее, 6 ноября, на "Спортивной" другой петербуржец, засмотревшись в телефон, вышел за ограничительную линию платформы и упал с большой высоты. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.
Видео: Telegram / True Питер
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