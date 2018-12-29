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В утренний час пик на рельсы станции "Ленинский проспект" упал мужчина

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Очевидцы сообщают, что пострадавший жив, у метро была реанимация.

В утренний час пик на вход и на выход закрылись сразу две станции красной ветки - "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект". О закрытии было объявлено по громкоговорителю около 07:45. Как оказалось, на рельсы упал мужчина. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Мужчина упал на рельсы на станции метро "Ленинский проспект", движение до "Девяткино" пришлось ограничить. На данный момент метро работает в штатном режиме.

Как сообщают очевидцы, пассажир жив, около восьми утра со стороны д. 10 по Бульвару Новаторов уже стояла машина реанимации, полиция.

Детали происшествия предстоит уточнить.

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Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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