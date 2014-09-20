Пятничный час-пик загрузил дороги Петербурга на 9 баллов

В пятничный час-пик уже в пять часов вечера дороги Петербурга были загружены на 9 баллов, судя по данным "Яндекс. Пробки".
Большая часть "бордовых участков" замечена в центре города, Петрозаводском и Московском шоссе.
Потратить много времени, чтобы выбраться из затора придется горожанам, чей путь лежит через Новочеркасский проспект, Малоохтинскую набережную, набережную Обводного канала, Невский проспект, Амбарную улицу, Гончарную улицу, 2 и 3-ю Советскую улицы, улицу Жуковского, Садовую улицу и другие магистрали центра, в том числе Петроградской стороны.
Не повезло и тем, кто едет через Московское шоссе – оно опять побагровело. В тот же цвет окрасился участок Петрозаводского шоссе в Металлострое.
Ситуация изменится к восьми часам вечера – загруженность дорог планируется до 6 баллов.
Фото: скриншоты "Яндекс.Карты", Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.