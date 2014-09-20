Пятничный час-пик загрузил дороги Петербурга на 9 баллов

Движение в час-пик затрудняют погодные условия, аварии и дорожные работы.

В пятничный час-пик уже в пять часов вечера дороги Петербурга были загружены на 9 баллов, судя по данным "Яндекс. Пробки".

Большая часть "бордовых участков" замечена в центре города, Петрозаводском и Московском шоссе.

Потратить много времени, чтобы выбраться из затора придется горожанам, чей путь лежит через Новочеркасский проспект, Малоохтинскую набережную, набережную Обводного канала, Невский проспект, Амбарную улицу, Гончарную улицу, 2 и 3-ю Советскую улицы, улицу Жуковского, Садовую улицу и другие магистрали центра, в том числе Петроградской стороны.

Не повезло и тем, кто едет через Московское шоссе – оно опять побагровело. В тот же цвет окрасился участок Петрозаводского шоссе в Металлострое.

Ситуация изменится к восьми часам вечера – загруженность дорог планируется до 6 баллов.

Фото: скриншоты "Яндекс.Карты", Piter.tv