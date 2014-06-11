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Рабочий упал с высоты в 3,5 метра и погиб в Петербурге
Сегодня, 9:58
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Рабочий упал с высоты в 3,5 метра и погиб в Петербурге

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Предварительно, мужчине не провели необходимый инструктаж.

В Петербурге погиб рабочий, который занимался погрузкой строительных материалов в подъемник. Мужчина упал с высоты в 3,5 метра, пишет spb.aif.ru

Трагедия произошла 17 марта: 28-летнему пострадавшему пытались оказать помощь на месте, однако он скончался от полученных травм. 

Предварительно, рабочему не провели необходимый инструктаж, а использование указанного оборудования осуществлялось с нарушениями установленных норм. В настоящее время проверку организовали следователи города. 

Ранее на Piter.TV: на остановленной стройке в Кингисеппе пятиклассница упала с высоты. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты, погиб рабочий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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