Рабочий упал с высоты в 3,5 метра и погиб в Петербурге

Предварительно, мужчине не провели необходимый инструктаж.

В Петербурге погиб рабочий, который занимался погрузкой строительных материалов в подъемник. Мужчина упал с высоты в 3,5 метра, пишет spb.aif.ru.

Трагедия произошла 17 марта: 28-летнему пострадавшему пытались оказать помощь на месте, однако он скончался от полученных травм.

Предварительно, рабочему не провели необходимый инструктаж, а использование указанного оборудования осуществлялось с нарушениями установленных норм. В настоящее время проверку организовали следователи города.

Ранее на Piter.TV: на остановленной стройке в Кингисеппе пятиклассница упала с высоты.

Фото: Piter.TV