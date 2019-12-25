На остановленной стройке в Кингисеппе пятиклассница упала с высоты

Состояние девочки оценили как средней степени тяжести.

В Ленобласти на остановленной стройке с высоты третьего этажа упала ученица пятого класса. Девочку доставили в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

У 11-летней жительницы Кингисеппа диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом обеих берцовых костей правой ноги со смещением отломков и второго шейного позвонка, ушиб шейного отдела позвоночника. Состояние пациентки оценили как средней степени тяжести.

Пострадавшая оступилась на стройплощадке, из-за чего и произошло падение.

Ранее на Piter.TV: подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV