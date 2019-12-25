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На остановленной стройке в Кингисеппе пятиклассница упала с высоты
Сегодня, 8:43
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На остановленной стройке в Кингисеппе пятиклассница упала с высоты

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Состояние девочки оценили как средней степени тяжести.

В Ленобласти на остановленной стройке с высоты третьего этажа упала ученица пятого класса. Девочку доставили в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

У 11-летней жительницы Кингисеппа диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом обеих берцовых костей правой ноги со смещением отломков и второго шейного позвонка, ушиб шейного отдела позвоночника. Состояние пациентки оценили как средней степени тяжести. 

Пострадавшая оступилась на стройплощадке, из-за чего и произошло падение. 

Ранее на Piter.TV: подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: кингисепп, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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