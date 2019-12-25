Подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте

Из окна 13-го этажа в Московском районе Петербурга выпал подросток. Мальчик выжил, пишет 78.ru.
По предварительным данным, 13-летний юноша оказался в кустах, он получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города.
Источник отмечает, что до падения подросток поссорился со своей матерью. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что под окнами дома на Яхтенной улице нашли тело 20-летнего петербуржца.
Фото: Piter.TV
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