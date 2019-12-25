Подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Из окна 13-го этажа в Московском районе Петербурга выпал подросток. Мальчик выжил, пишет 78.ru.

По предварительным данным, 13-летний юноша оказался в кустах, он получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города.

Источник отмечает, что до падения подросток поссорился со своей матерью. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что под окнами дома на Яхтенной улице нашли тело 20-летнего петербуржца.

Фото: Piter.TV