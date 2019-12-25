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Подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте
Сегодня, 15:10
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Подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте

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Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Из окна 13-го этажа в Московском районе Петербурга выпал подросток. Мальчик выжил, пишет 78.ru. 

По предварительным данным, 13-летний юноша оказался в кустах, он получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города. 

Источник отмечает, что до падения подросток поссорился со своей матерью. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что под окнами дома на Яхтенной улице нашли тело 20-летнего петербуржца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дунайский проспект, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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