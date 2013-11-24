В Толмачево 20-летнего рабочего засыпало грунтом при обвале стенок траншеи

Он погиб на месте.

В Ленинградской области проводится проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий. Об этом сообщил Следком Ленинградской области.

Следственным отделом по городу Луге организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 11 мая 2025 года в Толмачево Лужского района в результате нарушения сотрудниками коммерческой организации правил безопасности при проведении земельных работ, 20-летний рабочий, находящийся на дне траншеи и очищающий трубы, был засыпан грунтом при обвале стенок траншеи. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также сотрудники, в обязанность которых входило обеспечение безопасности производственного процесса.

Мигрант упал с высоты 20-го этажа на стройке на Муринской дороге.

Фото: unsplash (Wolfgang Hasselmann)