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Мигрант упал с высоты 20-го этажа на стройке на Муринской дороге
Сегодня, 8:08
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Мигрант упал с высоты 20-го этажа на стройке на Муринской дороге

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Мужчина работал фасадчиком, падение произошло во время крепления утеплителя.

В Петербурге на стройке погиб рабочий. Мигрант из Узбекистана упал с высоты 20-го этажа, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Тело 27-летнего приезжего обнаружили утром 29 апреля около дома 8/1 по Муринской дороге. Мужчина работал фасадчиком, падение произошло во время крепления утеплителя. 

Иностранец прибыл в РФ в феврале на заработки, состоял на миграционном учете. Все обстоятельства и детали трагедии устанавливают. 

Ранее мы сообщили о том, что на производстве в Ленобласти 46-летний дробильщик упал с высоты при разгрузке кальцинированной технической соды. Мужчина получил множественные травмы. Проводится проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). Следствие проводит проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Фото: Piter.TV 

Теги: муринская дорога, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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