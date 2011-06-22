Мигрант упал с высоты 20-го этажа на стройке на Муринской дороге

Мужчина работал фасадчиком, падение произошло во время крепления утеплителя.

В Петербурге на стройке погиб рабочий. Мигрант из Узбекистана упал с высоты 20-го этажа, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Тело 27-летнего приезжего обнаружили утром 29 апреля около дома 8/1 по Муринской дороге. Мужчина работал фасадчиком, падение произошло во время крепления утеплителя.

Иностранец прибыл в РФ в феврале на заработки, состоял на миграционном учете. Все обстоятельства и детали трагедии устанавливают.

Ранее мы сообщили о том, что на производстве в Ленобласти 46-летний дробильщик упал с высоты при разгрузке кальцинированной технической соды. Мужчина получил множественные травмы. Проводится проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). Следствие проводит проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV