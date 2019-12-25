На производстве в Ленобласти дробильщик упал с высоты

Следствие проводит проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на производстве. Проводится проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Накануне 46-летний дробильщик, при разгрузке кальцинированной технической соды, упал с вагона и получил множественные телесные повреждения. Следствие проводит проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и сотрудники, в обязанности которых входило обеспечение безопасности производственного процесса.

С учетом выводов судебно-медицинской экспертизы по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в продуктовом магазине на улице Косыгина в Петербурге грузчика насмерть придавило лифтом.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти