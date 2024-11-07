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В продуктовом на Косыгина грузчика насмерть придавило лифтом
Сегодня, 16:19
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В продуктовом на Косыгина грузчика насмерть придавило лифтом

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника магазина, которого придавило лифтом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, 23 апреля в подсобном помещении продуктового, расположенного на улице Косыгина, обнаружили тело грузчика с травмами головы и грудной клетки. Его придавило элементами конструкции грузового лифта при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

Сейчас проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего и установление ответственных за соблюдение требований охраны труда на объекте. 

Ранее на Piter.TV: в жилом доме в Мурино рухнул лифт. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: лифт, улица косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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