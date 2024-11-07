В продуктовом на Косыгина грузчика насмерть придавило лифтом

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника магазина, которого придавило лифтом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Предварительно, 23 апреля в подсобном помещении продуктового, расположенного на улице Косыгина, обнаружили тело грузчика с травмами головы и грудной клетки. Его придавило элементами конструкции грузового лифта при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Сейчас проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего и установление ответственных за соблюдение требований охраны труда на объекте.

Ранее на Piter.TV: в жилом доме в Мурино рухнул лифт.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу