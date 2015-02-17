В жилом доме в Мурино рухнул лифт

В результате происшествия никто не пострадал.

В доме на улице Шувалова в Мурино рухнул лифт. Устройство начало падать в шахту с открытыми дверьми, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 24 марта.

Лифт упал после остановки на 18-м этаже, в устройстве из-за резкого удара вырвало оборудование. Остановка произошла между 15-м и 16-м этажами, поскольку сработали защитные стропы. В результате происшествия никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося устанавливает Всеволожская городская прокуратура.

Заместитель городского прокурора Вахтанг Чхотуа на месте происшествия координирует работу аварийных служб и подразделений ЖКХ. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в новостройке на востоке Москвы рухнул лифт.

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