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В жилом доме в Мурино рухнул лифт

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В результате происшествия никто не пострадал.

В доме на улице Шувалова в Мурино рухнул лифт. Устройство начало падать в шахту с открытыми дверьми, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 24 марта. 

Лифт упал после остановки на 18-м этаже, в устройстве из-за резкого удара вырвало оборудование. Остановка произошла между 15-м и 16-м этажами, поскольку сработали защитные стропы. В результате происшествия никто не пострадал. 

Все обстоятельства случившегося устанавливает Всеволожская городская прокуратура. 

Заместитель городского прокурора Вахтанг Чхотуа на месте происшествия координирует работу аварийных служб и подразделений ЖКХ.

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в новостройке на востоке Москвы рухнул лифт. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: мурино, падение лифта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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