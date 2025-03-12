Никто из находившихся внутри жильцов не пострадал.

В новостройке на востоке Москвы рухнул лифт. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 12 марта в ЖК Self на 3-й Гражданской улице. В грузовом лифте ехали двое жильцов вместе с собакой. Никто из них не пострадал. Жильцы обратились в службу спасения. На опубликованных кадрах они показали состояние лифта, а также попытки самостоятельно открыть дверь.

Ранее мы сообщали, что в Томске задержали мужчину, ударившего женщину при выходе из лифта.

Видео: Telegram / Baza