Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Томске задержали мужчину, ударившего женщину при выходе из лифта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на улице Енисейской. По данным следствия, 43-летний мужчина спустился в лифте на первый этаж и заблокировал двери. В этот момент лифт ожидали две женщины и одна несовершеннолетняя девочка. Мужчина вышел из кабины, затем внезапно ударил по голове одну из женщин, после чего скрылся.

Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали полицейские в кратчайшие сроки. Женщину доставили в медучреждение с телесными травмами. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД России