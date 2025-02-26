Младшего брата направили в спецшколу закрытого типа на три года, а старшего – на один год и четыре месяца.

В Югре двое малолетних братьев-правонарушителей отправлены в спецшколу закрытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в феврале 2023 года подростки подожгли деревянный стенд у жилого дома и чужой велосипед. За это их поставили на профилактический учет, а родители были привлечены к административной ответственности. Позже стало известно, что в октябре 2024-го братья угнали автомобиль.

Поскольку оба не достигли возраста уголовной ответственности, по всем фактам преступлений были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Решением суда младшего брата направили в спецшколу закрытого типа города Сургута на три года, а старшего – на один год и четыре месяца.

Ранее мы сообщали, что в Сахалинской области во время рейда полицейские выявили 15 нелегальных мигрантов.

Видео: УМВД по ХМАО-Югре