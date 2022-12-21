У задержанных мигрантов отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в РФ.

В Сахалинской области во время рейда полицейские выявили 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в течение суток правоохранители проверили места компактного проживания иностранных граждан, а также объекты общественного питания. У задержанных мигрантов отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в РФ. По данным фактам составлены протоколы.

До конца апреля мигранты получили возможность урегулировать свое правовое положение либо самостоятельно покинуть страну. Также в ходе рейда выявлены четверо мужчин. которые уклонялись от постановки на воинский учет после получения гражданства РФ.

Ранее мы сообщали, что в Люберцах пресекли незаконный оборот более шести тонн икры.

Видео: УМВД России по Сахалинской области