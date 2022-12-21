В Сахалинской области во время рейда полицейские выявили 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, в течение суток правоохранители проверили места компактного проживания иностранных граждан, а также объекты общественного питания. У задержанных мигрантов отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в РФ. По данным фактам составлены протоколы.
До конца апреля мигранты получили возможность урегулировать свое правовое положение либо самостоятельно покинуть страну. Также в ходе рейда выявлены четверо мужчин. которые уклонялись от постановки на воинский учет после получения гражданства РФ.
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Видео: УМВД России по Сахалинской области
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