Возбуждено уголовное дело после падения металлической опалубки на 23-летнего рабочего в ЖК "Янинский Лес"

Молодой человек скончался на месте.

Во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых погиб рабочий.

Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 2 февраля 2025 года при проведении строительных работ по возведению ЖК "Янинский Лес" во Всеволожском районе, произошло обрушение металлической опалубки на 23-летнего рабочего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на стройплощадке в Невском районе рабочий упал с высоты.

Фото: СК по Ленобласти