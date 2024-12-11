На стройплощадке в Невском районе рабочий упал с высоты

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

На стройке в Невском районе Петербурга рабочий упал с высоты, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел вечером 26 января напротив дома 23 по Советскому проспекту. Когда 23-летний арматурщик работал на шестом этаже строящегося дома, он оступился и упал в пролет на второй этаж.

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу в тяжелом состоянии, с травмами головы и груди, ушибом легких, переломами ребер, позвонков, правой бедренной кости.

Ранее мы рассказывали о том, что на стройке в Приморском районе рабочий упал с 16 этажа.

Фото: Piter.TV