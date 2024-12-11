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На стройплощадке в Невском районе рабочий упал с высоты
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На стройплощадке в Невском районе рабочий упал с высоты

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Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

На стройке в Невском районе Петербурга рабочий упал с высоты, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел вечером 26 января напротив дома 23 по Советскому проспекту. Когда 23-летний арматурщик работал на шестом этаже строящегося дома, он оступился и упал в пролет на второй этаж. 

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу в тяжелом состоянии, с травмами головы и груди, ушибом легких, переломами ребер, позвонков, правой бедренной кости. 

Ранее мы рассказывали о том, что на стройке в Приморском районе рабочий упал с 16 этажа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, падение с высоты, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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