На стройке в Приморском районе рабочий упал с 16 этажа

В Приморском районе Петербурга на стройке погиб приезжий рабочий.
По данным АН "Оперативное прикрытие", информация о происшествии на строительном объекте на улице 3-я Конная Лахта поступила полицейским 13 января. На месте обнаружили тело 30-летнего мигранта, он работал арматурщиком.
Мужчина погиб после падения с 16 этажа. Труп направили в морг для установления причины смерти.
Также изъяты четыре монитора, два системных блока и страховочный ремень. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: тело пятиклассника нашли под окнами 17-этажного дома в Приморском районе.
Фото: Piter.TV
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