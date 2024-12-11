На стройке в Приморском районе рабочий упал с 16 этажа

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе Петербурга на стройке погиб приезжий рабочий.

По данным АН "Оперативное прикрытие", информация о происшествии на строительном объекте на улице 3-я Конная Лахта поступила полицейским 13 января. На месте обнаружили тело 30-летнего мигранта, он работал арматурщиком.

Мужчина погиб после падения с 16 этажа. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Также изъяты четыре монитора, два системных блока и страховочный ремень. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: тело пятиклассника нашли под окнами 17-этажного дома в Приморском районе.

Фото: Piter.TV