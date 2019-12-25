Под Иркутском водитель сгорел заживо в грузовике

Трагедия произошла в Заларинском районе на 1662 км федеральной трассы “Сибирь”.

В Заларинском районе Иркутской области в грузовике сгорел заживо дальнобойщик.

ЧП произошло 12 июля на 1 662 километре трассы "Сибирь". Во время стоянки вспыхнула кабина грузовика "Скания". К прибытию пожарного расчета кабина была полностью объята огнем и была угроза распространения огня на прицеп. Во время тушения пожара в кабине обнаружено тело 54-летнего водителя.

В МЧС рассматривают 2 версии пожара грузовика: Неосторожное обращение с огнем при курении, или неисправность газовой плитки.

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