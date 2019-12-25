В Иркутской области ликвидировали 13 лесных пожаров за сутки

По большей части лесные пожары возникли из-за гроз.

За истекшие сутки в Иркутской области ликвидировали 13 лесных пожаров.

Правительство Иркутской области сообщило, что в регионе за сутки потушено 13 лесных пожаров на площади около 18 Га. В Катангском районе потушено 6 пожаров, три – в Казачинско-Ленском, по одному – в Усольском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах.

На утро 13 июля в области в локализованное состояние перешло еще 7 пожаров. Общая площадь действующих очагов – 25503,2 га, в том числе 23427 га – в зоне контроля. По вине населения пожар возник только в одном случае, в остальных случаях возгорание началось из-за гроз.

В тушении всех природных пожаров 12 июля было задействовано 148 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 102 работника лесной охраны, 105 мобилизованных граждан и 55 единиц наземной техники, сообщается на портале Правительства Иркутской области.

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Фото: Официальный портал Иркутской области